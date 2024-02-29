Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, basın toplantısı düzenliyor...

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SANTOS'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

"BAZI ŞEYLERİ OTURTMAK KOLAY DEĞİL"

Takım değişmeye devam ediyor ama kafamdaki oyunun yüzde 100 olduğunu söyleyemem. Beşiktaş gibi büyük takımlar iyi mücadele etmeli, iyi hücum etmeli ve iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor ama bir şeyleri oturtmak kolay değil.

"KIŞIN TAMAMEN BİTTİĞİNİ SÖYLEYEMEM"

Teknik olarak ilkbahara giriyoruz ama zor bir kış oldu, siz de biliyorsunuz. Kışın tamamen bittiğini söyleyemem ama Beşiktaş'ı hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz.

"BİRTAKIM ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Birtakım şeyler değişti ve değişiyor. Daha 2 ay oldu ve yüzde yüz oyun anlayışımın yerleştiğini söyleyemem, bu normal. Beşiktaş oyunu domine etmeli, iyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız mentalitemizi anlamak için çok çabalıyor, saygımızı kazandılar. Bizden önce burada hocalar vardı ama benim futbol anlayışım bu. Ekibimle beraber oyuncuların çabasından çok mutluyum.

"BERABER OYNAMAYI GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Futbol bireysel bir oyun değil. Bizim beraber oynamayı daha da geliştirmemiz lazım. Büyük bir takım yüzde 80 beraber, yüzde 20 bireysel oynamalıdır. Bence biz biraz bunun tersindeyiz şu anda. Yüzde 60 bireysel yüzde 40 beraber oynama diyebiliriz. Bunu değiştirmeliyiz ve oyuncularım da benimle aynı düşüncede.

"GEDSON YOK DİYE EKSİK DEĞİLİZ"

Gedson yok diye eksik oynamayacağız derbide, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak hiçbir oyuncuyu değerlendirmek istemiyorum çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur. Bireysel olarak takım içindeki toplantılarda dahi oyuncularla konuşmuyorum. Eğer konuşacaksam özel olarak konuşuyorum. Benim görevim güçlü bir takım yaratmak.

"KADRODA OLMAMASININ ÖZEL BİR NEDENİ YOK"

Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir sorunu vardı, kadroda olmamasının özel bir sebebi yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce.

"HÜCUMDA TOPU DÖNDÜREMİYORUZ"

Değişen, iyiye giden şeyler var ama henüz tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Hücumda topu döndüremiyoruz, ağır hareket ediyoruz. Daha hedef odaklı ve organize oynamalıyız. Bazen geriye çok dönüyoruz. Bunları düzeltmeye başladık ama benim istediğim seviyede değiliz. Ceza sahasına fazla giremiyoruz. Biraz kontraatak oynama ve hızlı çıkma alışkanlığı olduğunu görüyorum, bunları konuşuyorum oyuncularımla. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forvet rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim futbol anlayışımda bu yok, ben alan savunması istiyorum.