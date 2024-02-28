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Kampa girdiler

Beşiktaş, dün yaptığı idmanla Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Kampa girdiler

Beşiktaş, dün yaptığı idmanla Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Santos yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. Takım ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

FORMA SALİH'İN

Fernando Santos, cezalı olan Gedson Fernandes'in yerine Galatasaray derbisinde Salih Uçan'a şans verecek. Portekizli çalıştırıcının, 30 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisini hazırlamasını istediği belirtildi. Salih Uçan, bu sezon 30 maçta 3 gol attı, 5 defa da asist yaptı.

3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bugün 3 oyuncu kadroda yer almayacak. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra; uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Tecrübeli oyuncu Tayfur Bingöl de sakatlığı nedeniyle yok.

KONYA ÜSTÜN

Beşiktaş ile Konyaspor bugün Türkiye Kupası'nda 8. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2, Konyaspor da 3 galibiyet aldı. Taraflar 2 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip kupada son olarak 2020-21 sezonunda yine çeyrek final maçında karşılaşmıştı. Normal süresi 1-1 sonuçlanan maçı penaltılarla Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı

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