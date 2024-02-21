Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Dikkat çeken bir grafik çizen genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Alman devi Borussia Dortmund, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor. Önemli kulüplerinin radarına giren Semih Kılıçsoy, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
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SEMİH KILIÇSOY PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
BORUSSIA DORTMUND YAKIN TAKİPTE!
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e Semih'in performansını değerlendiren Türkiye'nin önde gelen menajerleri, genç futbolcu ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
EN AZ 35 MİLYON EURO
Ceylan Çalışkan: Cenk Tosun'u Everton'a 22 milyon Euro bonservisle satmıştım. Semih bu paranın çok üstünde ve genç. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan isteyenler var. En az 35 milyon Euro'ya satılır.
KISA VADEDE İKİ HEDEFİN PEŞİNDE
Başarılı futbolcunun bu sezon amacı takımına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırmak ve 2024 Avrupa Şampiyonası için Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAYACAK!
Taraftarlar, genç oyuncuyu diğer örneklerde olduğu gibi kısa süre içinde kaybetmek istemezken, kendisine olan yoğun ilginin sonucunda yaz döneminde tekliflerin geleceği düşünülüyor. Ancak Semih'in sadece Beşiktaş'a konsantre olduğu ve eğitiminden, beslenmesine kadar özel uzmanlarla çalışan genç yeteneğin, gelişimi dışında hiçbir şeyle ilgilenmediği kaydedildi.
MONTELLA'DA SEMİH'E DAVET
Vincenzo Montella, Milli Takımın Mart ayında Avusturya ve Macaristan ile oynayacağı maçların kadrosuna Semih Kılıçsoy'u dahil edecek. En az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı terletecek olan Semih Kılıçsoy'un, daha sonra kariyerine yön vereceği ifade edildi.
Semih Kılıçsoy, 2024'teki performansıyla yıldız futbolcuları sollamayı başardı. Bu sene çıktığı 8 maçta 7 defa ağları sarsan 18 yaşındaki forvet, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 23 yaş ve altı en golcü futbolcu durumunda.
Semih bu istatistikte Arsenal'in 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu Bukayo Saka (6) ve Manchester United'ın 21'lik golcüsü Rasmus Hojlund'u (6) geride bıraktı.
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