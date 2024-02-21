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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Dikkat çeken bir grafik çizen genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Alman devi Borussia Dortmund, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor. Önemli kulüplerinin radarına giren Semih Kılıçsoy, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:20
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Konyaspor mücadelesini 2-0 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle evinde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetin almış oldu. Kara-Kartal, söz konusu süreçte Adana Demirspor'la da berabere kaldı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

SEMİH KILIÇSOY PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın parlayan genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Konyaspor maçını da boş geçmedi ve ligde attığı gol sayısını 8'e çıkardı. 18 yaşındaki forvetin yükselen performansı siyah-beyazlı camiayı mutlu ederken, Avrupa devlerinin de radarına girmesini sağladı. Başta Almanya olmak üzere İspanya, İtalya ve İngiltere'den net bir şekilde takip altında olan Semih Kılıçsoy ile ilgili gelecek sezon neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

BORUSSIA DORTMUND YAKIN TAKİPTE!
Son haftalarda gösterdiği performansla en öne çıkan Semih Kılıçsoy, transferin de gözdesi haline gelirken Alman ekibi Borussia Dortmund'un oyuncuyu takibe aldığı ortaya çıktı. İddialara göre Dortmund'da yardımcı antrenör olan Nuri Şahin, Semih Kılıçsoy'un gelişimini de yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e Semih'in performansını değerlendiren Türkiye'nin önde gelen menajerleri, genç futbolcu ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

EN AZ 35 MİLYON EURO
Ceylan Çalışkan: Cenk Tosun'u Everton'a 22 milyon Euro bonservisle satmıştım. Semih bu paranın çok üstünde ve genç. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan isteyenler var. En az 35 milyon Euro'ya satılır.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

KISA VADEDE İKİ HEDEFİN PEŞİNDE
Başarılı futbolcunun bu sezon amacı takımına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırmak ve 2024 Avrupa Şampiyonası için Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAYACAK!
Taraftarlar, genç oyuncuyu diğer örneklerde olduğu gibi kısa süre içinde kaybetmek istemezken, kendisine olan yoğun ilginin sonucunda yaz döneminde tekliflerin geleceği düşünülüyor. Ancak Semih'in sadece Beşiktaş'a konsantre olduğu ve eğitiminden, beslenmesine kadar özel uzmanlarla çalışan genç yeteneğin, gelişimi dışında hiçbir şeyle ilgilenmediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

MONTELLA'DA SEMİH'E DAVET
Vincenzo Montella, Milli Takımın Mart ayında Avusturya ve Macaristan ile oynayacağı maçların kadrosuna Semih Kılıçsoy'u dahil edecek. En az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı terletecek olan Semih Kılıçsoy'un, daha sonra kariyerine yön vereceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Semih Kılıçsoy, 2024'teki performansıyla yıldız futbolcuları sollamayı başardı. Bu sene çıktığı 8 maçta 7 defa ağları sarsan 18 yaşındaki forvet, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 23 yaş ve altı en golcü futbolcu durumunda.

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