Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAYACAK!

Taraftarlar, genç oyuncuyu diğer örneklerde olduğu gibi kısa süre içinde kaybetmek istemezken, kendisine olan yoğun ilginin sonucunda yaz döneminde tekliflerin geleceği düşünülüyor. Ancak Semih'in sadece Beşiktaş'a konsantre olduğu ve eğitiminden, beslenmesine kadar özel uzmanlarla çalışan genç yeteneğin, gelişimi dışında hiçbir şeyle ilgilenmediği kaydedildi.

MONTELLA'DA SEMİH'E DAVET

Vincenzo Montella, Milli Takımın Mart ayında Avusturya ve Macaristan ile oynayacağı maçların kadrosuna Semih Kılıçsoy'u dahil edecek. En az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı terletecek olan Semih Kılıçsoy'un, daha sonra kariyerine yön vereceği ifade edildi.