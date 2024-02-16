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Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz aylarda Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcısı olan ve yeni sezondan itibaren takımın başına geçecek Nuri Şahin, Beşiktaş forması giyen iki yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 13:11
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Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Ara transfer dönemini uzun süre sessiz geçiren siyah-beyazlılar, yaptığı iki takviyeyle büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Kara Kartal ilk olarak Legia Varşova forması giyen Ernest Muci'nin transferini duyurdu.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Beşiktaş, 22 yaşındaki Arnavut futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Muci'nin bonservisi için Polonya kulübüne 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Muci sonrası bir takviye daha yapan siyah-beyazlılar, Braga forması giyen Al-Musrati'yi renklerine bağladı.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Kara Kartal, Libyalı futbolcuyu 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyla ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Muci ve Al-Musrati takviyeleriyle taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlılarla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

DORTMUND DEMİR EGE VE SEMİH'İ İSTİYOR

Alman basını, Borussia Dortmund'un Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'ı istediğini yazdı.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Antalyaspor'dan ayrılarak Edin Terzic'in ekibine katılan ve gelecek sezondan itibaren takımın başına geçecek olan Nuri Şahin'in, iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...

Haberde Borussia Dortmund scoutlarının iki oyuncuyu izlemeye başladığı belirtilirken, Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan pek çok takımın talip olduğu vurgulandı.

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