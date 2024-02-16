Beşiktaş'tan Borussia Dortmund'a çifte transfer! Nuri Şahin...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz aylarda Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcısı olan ve yeni sezondan itibaren takımın başına geçecek Nuri Şahin, Beşiktaş forması giyen iki yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş, 22 yaşındaki Arnavut futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Muci'nin bonservisi için Polonya kulübüne 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
Muci sonrası bir takviye daha yapan siyah-beyazlılar, Braga forması giyen Al-Musrati'yi renklerine bağladı.
Kara Kartal, Libyalı futbolcuyu 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyla ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Muci ve Al-Musrati takviyeleriyle taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlılarla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
DORTMUND DEMİR EGE VE SEMİH'İ İSTİYOR
Alman basını, Borussia Dortmund'un Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'ı istediğini yazdı.
Antalyaspor'dan ayrılarak Edin Terzic'in ekibine katılan ve gelecek sezondan itibaren takımın başına geçecek olan Nuri Şahin'in, iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.
Haberde Borussia Dortmund scoutlarının iki oyuncuyu izlemeye başladığı belirtilirken, Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan pek çok takımın talip olduğu vurgulandı.
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