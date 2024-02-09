TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Ernest Muci'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş yönetimi transferin son gününde 10 numara takviyesi yapmak için çaba gösteriyor. Siyah beyazlılar, bu doğrultuda Polonya ekibi Legia Varşova takımının 10 numarası Ernest Muci'yi gündemine almıştı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Muci için görüşmelerin başladığına dair KAP'a bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Muci siyah-beyazlıların yeni 10 numarası olacak. 22 yaşındaki Arnavut yetenek, 3 sezondur Polonya liginde oynuyor ve bu sezon 34 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.

MUCI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

PAYLAŞIM GELDİ

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden, Muci için "hoş geldin" paylaşımında bulundu.