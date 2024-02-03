Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sezonun geri kalan kısmında daha iyi sonuçlar almak isteyen siyah-beyazlıların listesindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Minutoencancha ise siyah-beyazlıların, Real Betis'in 'on numarası' Isco'ya ve Getafe'nin stoperi Duarte'ye ilgisini şu sözlerle servis etti:
"Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteği, Betis taraftarlarını tedirgin ediyor. Isco her ne kadar Betis ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatsa ve serbest kalma maddesi 20 milyon euro olarak belirlense de Türk kulübünün bu transferdeki ısrarı sürüyor.
ISCO OLMAZSA KLAASSEN
Siyah-beyazlılar, İspanyol yıldız için sözleşme engellerini birer birer aşmaya kararlı. İstanbul ekibi, Isco'yu transfer edemezse Inter'den Davy Klaassen'e yönelecek.
DUARTE ISRARI SÜRÜYOR
Paulista'yı A.Madrid'e kaptıran Beşiktaş'ın stoper hedefiyse Getafe'de oynayan Portekizli Domingos Duarte.
Kartal, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da 12 maça çıkıp 807 dakika sahada kalan Duarte, bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gördü; 1 kez ikinci sarıdan kırmızı, 1 kez de direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
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