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Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sezonun geri kalan kısmında daha iyi sonuçlar almak isteyen siyah-beyazlıların listesindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 09:34
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Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve ara transferde imkanları dahilinde çalışma yapması beklenen Beşiktaş'ın, William Carvalho ve Isco olmak üzere iki transferi bitirmek üzere İspanya'da olduğu iddia edildi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Akşam'ın derlediği ve Elgoldigital'de, Carvalho transferiyle ilgili şöyle yazdı:

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

"Carvalho'nun bu çarşamba Real Betis antrenmanına katılmaması, Portekizli'nin Beşiktaş'a satılacağı iddialarını güçlendirdi. Türkiye'de kış transferinin 9 Şubat'a kadar süresi var ancak Betis, maaş yükünü fazla bulduğu Carvalho için bu olası fırsatı değerlendirmek istiyor."

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Minutoencancha ise siyah-beyazlıların, Real Betis'in 'on numarası' Isco'ya ve Getafe'nin stoperi Duarte'ye ilgisini şu sözlerle servis etti:

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

"Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteği, Betis taraftarlarını tedirgin ediyor. Isco her ne kadar Betis ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatsa ve serbest kalma maddesi 20 milyon euro olarak belirlense de Türk kulübünün bu transferdeki ısrarı sürüyor.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

ISCO OLMAZSA KLAASSEN

Siyah-beyazlılar, İspanyol yıldız için sözleşme engellerini birer birer aşmaya kararlı. İstanbul ekibi, Isco'yu transfer edemezse Inter'den Davy Klaassen'e yönelecek.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

DUARTE ISRARI SÜRÜYOR

Paulista'yı A.Madrid'e kaptıran Beşiktaş'ın stoper hedefiyse Getafe'de oynayan Portekizli Domingos Duarte.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Kartal, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da 12 maça çıkıp 807 dakika sahada kalan Duarte, bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gördü; 1 kez ikinci sarıdan kırmızı, 1 kez de direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

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