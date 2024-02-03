Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Minutoencancha ise siyah-beyazlıların, Real Betis'in 'on numarası' Isco'ya ve Getafe'nin stoperi Duarte'ye ilgisini şu sözlerle servis etti:

"Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteği, Betis taraftarlarını tedirgin ediyor. Isco her ne kadar Betis ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatsa ve serbest kalma maddesi 20 milyon euro olarak belirlense de Türk kulübünün bu transferdeki ısrarı sürüyor.