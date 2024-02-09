TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'de flaş gelişme! Beşiktaş'a transferi...
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği James Rodriguez'de flaş bir gelişme yaşandı. Rodriguez, sürpriz bir tercih yaptı. İşte ayrıntılar..
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Profesyonel kulüp kariyerinde 467 resmi mücadelede görev yapan James Rodriguez, bu periyotta 121 gol atarken, 150 de asist yaptı ve toplamda 271 gole doğrudan katkı sağladı. Rodriguez, kariyeri boyunca bir çift sarıdan olmak üzere sadece 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
3 FARKLI MEVKİ
Siyah -beyazlıların renklerine katmak için geri sayıma geçtiği James Rodriguez, asıl mevkii 10 numara olmasına rağmen forvet arkası ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor. Kolombiyalı yıldız, A Milli takım formasıyla da 96 resmi karşılaşmada, rakip fileleri 27 kez havalandırdı.
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