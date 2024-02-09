TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'de flaş gelişme! Beşiktaş'a transferi...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine sadece sayılı saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu oyunculardan biri olan James Rodriguez, kulübü Sao Paulo ile yollarını resmen ayırdı. Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Carpini şu ifadeleri kullandı:

KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ

"Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten Milli Takım'da da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı."