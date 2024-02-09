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TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'de flaş gelişme! Beşiktaş'a transferi...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği James Rodriguez'de flaş bir gelişme yaşandı. Rodriguez, sürpriz bir tercih yaptı. İşte ayrıntılar..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez hamlesi! Flaş gelişme sonrası...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine sadece sayılı saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu oyunculardan biri olan James Rodriguez, kulübü Sao Paulo ile yollarını resmen ayırdı. Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Carpini şu ifadeleri kullandı:

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez hamlesi! Flaş gelişme sonrası...

KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ


"Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten Milli Takım'da da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı."

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez hamlesi! Flaş gelişme sonrası...

14 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST


Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi bu gelişme üzerine Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes ile hemen temasa geçti ve oyuncu İstanbul'a davet edildi. Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı 10 numaranın transferini, ara transfer döneminin son günü olan bu gece yarısına kadar bitirmeyi hedefliyor. Bu sezon Sao Paulo formasıyla 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez hamlesi! Flaş gelişme sonrası...

Profesyonel kulüp kariyerinde 467 resmi mücadelede görev yapan James Rodriguez, bu periyotta 121 gol atarken, 150 de asist yaptı ve toplamda 271 gole doğrudan katkı sağladı. Rodriguez, kariyeri boyunca bir çift sarıdan olmak üzere sadece 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez hamlesi! Flaş gelişme sonrası...

3 FARKLI MEVKİ


Siyah -beyazlıların renklerine katmak için geri sayıma geçtiği James Rodriguez, asıl mevkii 10 numara olmasına rağmen forvet arkası ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor. Kolombiyalı yıldız, A Milli takım formasıyla da 96 resmi karşılaşmada, rakip fileleri 27 kez havalandırdı.

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