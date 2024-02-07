BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın kötü geçirdiği sezonda birçok genç isim vitrine çıkma şansı buldu. Bu isimlerden ön plana çıkanlar Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz oldu. Demir Ege'yi 2021'den beri takip eden dünya devi, transfer için 19 yaşındaki orta sahayı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:04Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:22
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Semih'ten sonra Demir Ege'ye de Avrupa'nın dev bir kulübü kancayı taktı.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'u takip ettiği öğrenilen Alman devi Borussia Dortmund'un Demir Ege Tıknaz'ı da kadrosunda düşündüğü öğrenildi.
2021'DEN BERİ TAKİP EDİYORLAR Borussia Dortmund'un Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayı 24 karşılaşmada giydi.