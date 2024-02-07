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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın kötü geçirdiği sezonda birçok genç isim vitrine çıkma şansı buldu. Bu isimlerden ön plana çıkanlar Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz oldu. Demir Ege'yi 2021'den beri takip eden dünya devi, transfer için 19 yaşındaki orta sahayı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:22
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

Ligde ve Avrupa'da erken havlu atan Beşiktaş'ta kötü geçen sezon gençlere yaradı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

Siyah-beyazlılarda alt yapıdan gelen yıldız adayları, bu sezon oldukça fazla şans buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

Kartal'da Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu gibi isimler vitrine çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

Bu isimlerden Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz dikkatleri üzerine çekti.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

Semih'ten sonra Demir Ege'ye de Avrupa'nın dev bir kulübü kancayı taktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'u takip ettiği öğrenilen Alman devi Borussia Dortmund'un Demir Ege Tıknaz'ı da kadrosunda düşündüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

2021'DEN BERİ TAKİP EDİYORLAR
Borussia Dortmund'un Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayı 24 karşılaşmada giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Demir Ege'ye dünya devinden kanca!

Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Demir Ege'nin güncel piyasa değeri 750 bin euro olarak gösteriliyor.

Genç yıldız adayı, bu müsabakalarda 2 asist yaptı.

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