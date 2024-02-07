Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş takıma katılacak yeni isimlerle Trendyol Süper Lig'i üst sıralarda tamamlamak ve diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Bu anlamda siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken Beşiktaş kadrosuna İngiliz stoper Joe Worrall'ı katmıştı. Futbolcu yeni takımıyla antrenmanlara başlarken 27 yaşındaki stoper ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar gelmeye devam ediyor. GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ - TIKLAYIN Son olarak oyuncuyla ilgili o acı gerçek gün yüzüne çıktı. Milliyet'in derlediği haberde Joe Worrall'ın bu sezon başında asker olan dayısının intihar etmek isteyen birini kurtarmaya çalışırken trenin çarpmasıyla hayatını kaybettiği aktarıldı. O hafta sonunda oyuncunun formasını terlettiği Nottingham Forrest'ın lig maçı öncesince Worrall'ın dayısı için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu belirtildi.