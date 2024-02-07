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Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall takıma katılırken İngiliz oyuncunun kısa süre içerisinde yaşadığı acı kayıp gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 13:12
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Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş takıma katılacak yeni isimlerle Trendyol Süper Lig'i üst sıralarda tamamlamak ve diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

Bu anlamda siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken Beşiktaş kadrosuna İngiliz stoper Joe Worrall'ı katmıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

Futbolcu yeni takımıyla antrenmanlara başlarken 27 yaşındaki stoper ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

Son olarak oyuncuyla ilgili o acı gerçek gün yüzüne çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

Milliyet'in derlediği haberde Joe Worrall'ın bu sezon başında asker olan dayısının intihar etmek isteyen birini kurtarmaya çalışırken trenin çarpmasıyla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall ile ilgili acı gerçek!

O hafta sonunda oyuncunun formasını terlettiği Nottingham Forrest'ın lig maçı öncesince Worrall'ın dayısı için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu belirtildi.

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