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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Federico Bernardeschi sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılarda gündeme İtalyan yıldız Federico Bernardeschi geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Federico Bernardeschi sürprizi!

Ara transfer dönemini çalışmalarına devam eden Beşiktaş, forvet hattını kuvvetlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Federico Bernardeschi sürprizi!

İtalya'yla EURO 24'e katılmak için Avrupa'ya dönmek isteyen Toronto'nun 29 yaşındaki hücumcusu Federico Bernardeschi'nin, Beşiktaş'a teklif edildiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Federico Bernardeschi sürprizi!

Menajerler, MLS ekibinden ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncu için siyah beyazlıların kapısını çaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Federico Bernardeschi sürprizi!

KİRALAMA OLABİLİR

İki sene önce İtalya Serie A devi Juventus'tan Toronto'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat, hem sağ kanatta görev yapabilen 1.83'lük yıldız, 10 numara mevkiinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Federico Bernardeschi sürprizi!

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bernardeschi için siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi.

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