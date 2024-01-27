TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Federico Bernardeschi sürprizi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılarda gündeme İtalyan yıldız Federico Bernardeschi geldi. İşte detaylar...
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İki sene önce İtalya Serie A devi Juventus'tan Toronto'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat, hem sağ kanatta görev yapabilen 1.83'lük yıldız, 10 numara mevkiinde de forma giyebiliyor.
Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Bernardeschi için siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi.
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