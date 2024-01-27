Abou çıkmazı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyah beyazlılar bir yandan da takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda yönetim Bailly, Onana ve Rosier gibi futbolcularla vedalaşmıştı. Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ı da iyi bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planlıyordu. Ancak Kamerunlu golcünün transferine dair şok bir gelişme yaşandı. Brezilya basınından Gauchazh'ta yer alan habere göre Gremio, Aboubakar için Beşiktaş'a 5 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlı yönetim bu teklifi kendi içinde değerlendirmeye alırken; teknik direktör Santos da "Ben son kararımı, Afrika Kupası dönüşü Aboubakar ile yüz yüze görüştükten sonra vereceğim" diyerek acele edilmemesini istemişti. Bu arada Kamerun Milli Takım kampında bulunan 32 yaşındaki santrforun gelen teklifi Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği iddia edildi. Aboubakar'ın, Avrupa'da gidecek bir kulüp bulamazsa Beşiktaş'ta kalmayı planladığı vurgulandı. Kamerunlu yıldızın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.