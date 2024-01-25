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BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Santos etkisi! Stopere vatandaşını getiriyor

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Kartal'ın listesinde yer alıyor. Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos transfere el atmasının ardından Portekizli stoperin transferinde sona geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

Savunma hattında sıkıntılar yaşayan ve sezon başından bu yana soruna çare bulamayan Beşiktaş, Fernando Santos'un talebi doğrultusunda stoper transferinde önemli aşama kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

Newcastle United'dan Jamaal Lascelles ile prensipte anlaşan Beşiktaş, La Liga takımlarından Getafe'de oynayan Domingos Duarte'de sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

Beşiktaş, Getafe forması giyen 28 yaşında ve 1.92 boyunda olan Portekizli stoper Domingos Duarte'yi bonservisiyle kadrosuna katmak için İspanyol ekbiyle büyük oranda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

SANTOS BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlılar, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da istediği Domingos Duarte için Getafe ile 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

Fotomaç'ın derlediği Marca'nın haberine göre; Bu sezon Getafe'de forma giyen Duarte'nin de transfer edilmesini isteyen Fernando Santos oyuncunun maliyetinin düşük olduğunu ve İspanyol ekibinden ayrılmaya sıcak baktığını siyah-beyazlı yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

Anlaşmadaki son detaylarının da görüşülmesinin ardından Domingo Duarte'nin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

1.92 boyundaki Duarte profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın forması altında 308 maça çıktı. Savunmacı olmasına rağmen bu periyotta 14 gol atıp 3 te asist üreterek toplamda 17 gole etki etmiş oldu

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

Portekiz'de Estoril ve Sporting Lizbon altyapılarında yetişen Duarte, 2019'da 3.5 milyon euro karşılığında Granada'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper

Duarte, 2022'de ise 750 bin euro karşılığında Getafe'nin yolunu tuttu. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve bu sezon Getafe'de oynadığı 11 maçının 9'una ilk 11'de başlayan Domingos Duarte, 2 kez kırmızı kart gördü.

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