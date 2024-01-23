Haberler Beşiktaş Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi için hızlanan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Stoper mevkisine nokta atışı bir takviye planlayan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den transfer yapmak için geri sayıma geçti. Teknik direktör Fernando Santos'un onay verdiği oyuncu için İspanyol devine resmi teklif yapıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:50
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Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ın listesine yeni bir isim daha eklendi.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Dev bir operasyon yürüten siyah-beyazlılarda öncelik stoper bölgesine verildi.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Savunma hattında yapılan bireysel hatalar nedeniyle sıkıntı çeken Kara-Kartal, çareyi transferde buldu.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı planlayan yönetim, rotasını İspanya'ya çevirdi.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Stoper bölgesini sağlama almak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

İddiaya göre siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in İspanya II. Ligi takımlarından Zaragoza'ya kiraladığı Santiago Mourino için teklif yaptı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

1.86 boyundaki Uruguaylı stoper sezon başında 2.7 milyon euro'ya transfer edilirken, sonrasında ise Zaragoza'ya kiralandı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

Mourino'nun Beşiktaş'a transferi Diego Simeone'nin vereceği karara bağlı.

Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer

El Periodico gazetesinde yer alan habere göre, Azpilicueta'nın sakatlanmasından sonra Simeone; Çağlar Söyüncü ya da Savic'in takımdan ayrılmasına engel olmak yerine Mourino'yu çağırarak sürpriz bir hamle yapabileceği iddia edildi.

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