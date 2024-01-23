Teklif yapıldı! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer
Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi için hızlanan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Stoper mevkisine nokta atışı bir takviye planlayan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den transfer yapmak için geri sayıma geçti. Teknik direktör Fernando Santos'un onay verdiği oyuncu için İspanyol devine resmi teklif yapıldı. İşte detaylar...
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Savunma hattında yapılan bireysel hatalar nedeniyle sıkıntı çeken Kara-Kartal, çareyi transferde buldu.
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı planlayan yönetim, rotasını İspanya'ya çevirdi.
Stoper bölgesini sağlama almak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'den transfer yapmaya hazırlanıyor.
İddiaya göre siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in İspanya II. Ligi takımlarından Zaragoza'ya kiraladığı Santiago Mourino için teklif yaptı.
1.86 boyundaki Uruguaylı stoper sezon başında 2.7 milyon euro'ya transfer edilirken, sonrasında ise Zaragoza'ya kiralandı.
Mourino'nun Beşiktaş'a transferi Diego Simeone'nin vereceği karara bağlı.
El Periodico gazetesinde yer alan habere göre, Azpilicueta'nın sakatlanmasından sonra Simeone; Çağlar Söyüncü ya da Savic'in takımdan ayrılmasına engel olmak yerine Mourino'yu çağırarak sürpriz bir hamle yapabileceği iddia edildi.
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