Soares’e yeşil ışık

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un takımda görmeyi çok istediği Arsenalli yıldız Cedric Soares ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Santos'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalar sürüyor. Tecrübeli hocanın özellikle Portekiz Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Cedric Soares için yoğun mesai harcanıyor.

Fernando Santos'un takımda görmeyi çok istediği Arsenalli yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Football Insider'ın haberine göre Arsenal, Soares'in kiralık transferi ya da bonservisi için Beşiktaş'tan ücret talep ediyor. Herhangi bir rakam belirtilmese de siyah-beyazlıların ücret ödemeye sıcak baktığı vurgulandı.

OYUNCU GİTMEK İSTİYOR

Haberde sezon sonu sözleşmesi sona erecek ve bedelsiz olarak ayrılabilecek olan 32 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş ile anlaştığı belirtildi. Cedric Soares, Arsenal formasını bu sezon 3 kez giydi ve sadece 134 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı adına da 34 maçta sahaya çıkarken, 1 gol katkısı verdi.