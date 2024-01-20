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Rosier: Beşiktaş’ı suçlamam!
Beşiktaş'tan Nice'e kiralanan Valentin Rosier, transfer süreciyle ilgili konuştu. Rosier "Nice'in bana ilgisi yeni değildi. Yazın sportif direktör ve hocamızla konuşmuştum. Beşiktaş'ta yeni yönetim bizimle devam etmeme kararı aldı. Onları suçlamıyorum, önüme bakıyorum. Kadro dışı kaldım ve bu yüzden maç eksiğim oldu. Tekrardan formumu yakalamam için biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.
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