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Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Orta saha transferi için düğmeye basan Beşiktaş, Roma'dan ayrılması gündeme gelen Renato Sanches'i radarına aldı. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Portekizli yıldız, Beşiktaş'a transfer kararını iletti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, takımın başına teknik direktör Fernando Santos'u getirdi.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Portekizli çalıştırıcıya takımı 1.5 yıl emanet eden siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala gaza bastı.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Kara Kartal, bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan ve Roma'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Renato Sanches'le ilgileniyordu.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

26 yaşındaki oyuncu, Fernando Santos'la EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Yıldız orta sahanın Beşiktaş'a transfer yanıtı verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

"BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ"
UOL Esporte'nin haberine göre; Renato Sanches, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Yıldız isim ayrıca kendisiyle ilgilenen Olympiakos ve PAOK kulüplerine de olumsuz yanıt verdi.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Sanches bu sezon Roma'da 9 maça çıktı ve 228 dakikada sahada kalarak 1 gole etki etti.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

RENATO SANCHES KİMDİR?

Renato Sanches, 18 Ağustos 1997'de Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Futbola Benfica'nın altyapısında başlayan Sanches, her yaş kategorisinde forma giydi.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

2015 yazında A takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, sadece 1 yıl sonra 35 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. 2017 yazında Swansea'ya 8.5 milyon Euro'ya kiralık olarak gitti.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

2019 yazında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'le anlaşan Portekizli oyuncu, 3 yıl sonra 15 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tuttu.

Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

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