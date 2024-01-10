Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!
Son dakika spor haberi: Orta saha transferi için düğmeye basan Beşiktaş, Roma'dan ayrılması gündeme gelen Renato Sanches'i radarına aldı. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Portekizli yıldız, Beşiktaş'a transfer kararını iletti. İşte detaylar...
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26 yaşındaki oyuncu, Fernando Santos'la EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.
Yıldız orta sahanın Beşiktaş'a transfer yanıtı verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
"BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ"
UOL Esporte'nin haberine göre; Renato Sanches, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Yıldız isim ayrıca kendisiyle ilgilenen Olympiakos ve PAOK kulüplerine de olumsuz yanıt verdi.
Sanches bu sezon Roma'da 9 maça çıktı ve 228 dakikada sahada kalarak 1 gole etki etti.
RENATO SANCHES KİMDİR?
Renato Sanches, 18 Ağustos 1997'de Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Futbola Benfica'nın altyapısında başlayan Sanches, her yaş kategorisinde forma giydi.
2015 yazında A takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, sadece 1 yıl sonra 35 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. 2017 yazında Swansea'ya 8.5 milyon Euro'ya kiralık olarak gitti.
2019 yazında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'le anlaşan Portekizli oyuncu, 3 yıl sonra 15 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tuttu.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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