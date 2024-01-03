TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon zirve yarışının oldukça uzağında kalan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Son olarak sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörle 1.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in haberine göre ise 48 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ta çalışmayı çok istiyorum. Heyecanlıyım. Beşiktaş'ın nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin önemli kulüplerinden bir tanesi. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde ettiler. Burada çalışmaktan çok mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Van Bronckhorst'u açıklaması beklenirken, yönetim ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
İlk olarak sezon başında transfer edilen Fildişili stoper Eric Bailly ile yollarını ayıran Kara Kartal'da bir ayrılık daha yolda...
ROSIER MARSİLYA YOLCUSU
Fransız basını, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in Marsilya'ya transfer olabileceğini duyurdu.
La Tribune Olympienne'de yer alan haberde, Fransız futbolcunun Marsilya'ya önerildiği belirtildi.
Haberde Rosier'in 2021 yılında da Marsilya'ya gitmeye yakın olduğu ancak transferin gerçekleşmediği kaydedildi.
Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı.
Fransız sağ bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Rosier'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
DİĞER