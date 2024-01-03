TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

"Beşiktaş'ta çalışmayı çok istiyorum. Heyecanlıyım. Beşiktaş'ın nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin önemli kulüplerinden bir tanesi. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde ettiler. Burada çalışmaktan çok mutluluk duyarım."