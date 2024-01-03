Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon zirve yarışının oldukça uzağında kalan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Son olarak sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:51
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Corendon Alanyaspor yenilgisi sonrası Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörüne kavuşuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Bruno Genesio ile anlaşma noktasına gelen ancak Fransız teknik adamın nihai kararını bildirmemesi nedeniyle 57 yaşındaki çalıştırıcıdan vazgeçen Kara Kartal, takımın başına Giovanni Van Bronckhorst'u getirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörle 1.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in haberine göre ise 48 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ta çalışmayı çok istiyorum. Heyecanlıyım. Beşiktaş'ın nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin önemli kulüplerinden bir tanesi. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde ettiler. Burada çalışmaktan çok mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Van Bronckhorst'u açıklaması beklenirken, yönetim ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Siyah-beyazlılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

İlk olarak sezon başında transfer edilen Fildişili stoper Eric Bailly ile yollarını ayıran Kara Kartal'da bir ayrılık daha yolda...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

ROSIER MARSİLYA YOLCUSU

Fransız basını, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in Marsilya'ya transfer olabileceğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

La Tribune Olympienne'de yer alan haberde, Fransız futbolcunun Marsilya'ya önerildiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Haberde Rosier'in 2021 yılında da Marsilya'ya gitmeye yakın olduğu ancak transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı.

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