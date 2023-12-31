TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Valentin Rosier'in yerine Youcef Atal hamlesi!

Beşiktaş'ta Bailly ile yollar ayrılırken, sıradaki ayrılık Valentin Rosier cephesinden bekleniyor. Disiplin problemi yaşayan Fransız sağ bekin menajeri transfer görüşmeleri yaparken Rosier'in Ligue 1 ekipleriyle temas halinde olduğu ifade edildi. Yönetim rotasını Fransa'ya çevirdi.

Siyah-beyazlıların Nice'de kadro dışı kalan Youcef Atal ile ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcunun, şartlarını araştırdığı kaydedildi. Nice'ten devre arasında transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cezayirli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.