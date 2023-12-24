Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı öncesi 5 isim sınırda!

Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı öncesi 5 isim sınırda!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Bu maç öncesi siyah-beyazlılarda 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 12:07
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı öncesi 5 isim sınırda!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak. Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! "Okan Buruk geçen sene Jesus'a ders verdi"
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
F.Bahçe - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu
Aslan'dan çifte bomba! İki isim listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman?
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Tarih belli oldu! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?
BAKED ALASKA TARİFİ | Baked Alaska nasıl yapılır? 🍰Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi saat kaçta? FB - GS Derbi saat kaçta? FB - GS 12:07
F.Bahçe - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu F.Bahçe - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu 12:06
Kartal'da alarm! 5 isim sınırda Kartal'da alarm! 5 isim sınırda 12:05
F.Bahçe'den derbi öncesi dikkat çeken paylaşım! F.Bahçe'den derbi öncesi dikkat çeken paylaşım! 11:48
Dzeko mu Icardi mi? İstatistiklerde büyük üstünlük Dzeko mu Icardi mi? İstatistiklerde büyük üstünlük 11:26
Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? 11:06
Daha Eski
Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman? Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman? 11:03
Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 10:59
Aslan'dan çifte bomba! İki isim listede Aslan'dan çifte bomba! İki isim listede 10:54
Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:48
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:31
Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman? 10:19