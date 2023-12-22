Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain açıklaması!

Beşiktaş'tan, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corenden Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan ve maça devam edemeyen yıldız futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.