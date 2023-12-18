BEŞİKTAŞ HABERİ: 5 isme şartlı geri dönüş! Verilen cezayı kabul ettiler

5 oyuncu da yönetimin kendilerine kestiği maaşlarının yüzde 10'unu aşmayacak şekilde cezayı kabul ettiği ve bu sayede takıma geri döndüğü iddia edildi.

Aboubakar'ın 350 bin euro, Ghezzal'in 300 bin euro, Bailly'nin 250 bin euro, Onana'nın 200 bin euro ve Rosier'in de 200 bin euro'luk cezaları kabul ettiği aktarıldı.