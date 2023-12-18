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BEŞİKTAŞ HABERİ: 5 isme şartlı geri dönüş! Verilen cezayı kabul ettiler
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Bu isimler, geçtiğimiz günlerde alınan yeni kararla takıma geri döndü. Bu gelişmeyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız isimlerin, takıma dönebilmek için verilen cezayı kabul ettiği aktarıldı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:30Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:44
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Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisinde yer alıyor.
Kötü bir sezon geçiren siyah-beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Hasan Arat yönetimi, Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında radikal bir karar almıştı.
Bu kararla Kartal'da Vincet Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Valentin Rosier kadro dışı bırakılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde alınan yeni bir kararla 5 futbolcu da affedilerek takıma geri döndü ve antrenmanlarda yer aldı.
Yıldız isimlerin takıma geri dönüşüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
5 oyuncu da yönetimin kendilerine kestiği maaşlarının yüzde 10'unu aşmayacak şekilde cezayı kabul ettiği ve bu sayede takıma geri döndüğü iddia edildi.
Aboubakar'ın 350 bin euro, Ghezzal'in 300 bin euro, Bailly'nin 250 bin euro, Onana'nın 200 bin euro ve Rosier'in de 200 bin euro'luk cezaları kabul ettiği aktarıldı.
Beşiktaş, 5 futbolcusunun da kesilen cezaları kabul etmesiyle 1.3 milyon euroluk kar elde etmiş oldu.