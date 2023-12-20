BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor. Hasan Arat ve yönetimi, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda. Buna göre hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylara flaş bir haber geldi. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı. İşte detaylar… aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun ActuCameroun'dan derlediği habere göre; Spartak Moskova, hücum hattınız güçlendirebilmek için Vincent Aboubakar ile ilgileniyor. Ayrıca haber sitesi; yıldız golcünün menajeri, Beşiktaş'ın Aboubakar'dan kamuya açık bir şekilde özür dilemesini talep ediyor. Aksi takdirde oyuncusunun takımdan ayrılacağını bildirdi. Rus takımı Aboubakar için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulanacak. Kamerunlu santrforun sözleşmesi 2025'te sona erecek.