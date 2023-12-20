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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve affedilen futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan bir talip çıktı. İşte yıldız futbolcu için teklif edilecek rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 15:32
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Hasan Arat ve yönetimi, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Buna göre hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylara flaş bir haber geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun ActuCameroun'dan derlediği habere göre; Spartak Moskova, hücum hattınız güçlendirebilmek için Vincent Aboubakar ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Ayrıca haber sitesi; yıldız golcünün menajeri, Beşiktaş'ın Aboubakar'dan kamuya açık bir şekilde özür dilemesini talep ediyor. Aksi takdirde oyuncusunun takımdan ayrılacağını bildirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a Rusya'dan talip var! Teklif edilecek rakam...

Rus takımı Aboubakar için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulanacak.

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