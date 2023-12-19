Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve affedilen isimler arasında yer alan Valentin Rosier'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. 27 yaşındaki sağ bek için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:47 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:54
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SALİM CAN ÖZCAN
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Avrupa'ya grup aşamalarında veda eden ve Süper Lig'de zirvenin 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş, kötü bir sezon geçiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Başkan Hasan Arat, devre arası transfer dönemini fırsata çevirerek takımı ayağa kaldırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Siyah-beyazlı yönetim, takımdan gönderilecek ve takviye yapılacak mevkiler için yoğun mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Fransa'dan flaş transfer iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

lequotidiendusport.fr'da yer alan habere göre; siyah-beyazlıların deneyimli sağ beki Rosier, Fransız ekibi Nice'e transfer olabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

TAKAS İHTİMALİ GÜNDEMDE
Haberde, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Youcef Atal ile Valentin Rosier'in takas edilebileceğine vurgu yapıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

İki takım arasındaki müzakelerin olumlu devam ettiği ancak, çözülmeyi bekeleyen birçok nokta olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Ayrıca iki futbolcunun da takımlarında çeşitli sebeplerle sorunlar yaşadığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Atal, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmış ve hakkında dava açılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Beşiktaşlı Rosier ise performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 4 isim ile birlikte kadro dışı bırakılmış, ardından alınan yeni bir kararla takıma geri dönmüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

DAVANIN SONUCU BELİRLEYİCİ OLACAK
İki takımın henüz anlaşmaya varamadığı belirtilen haberde, Atal'ın 3 Ocak 2024'te görülecek davasından çıkacak sonucun transferde etkili olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu

Bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Rosier, takımına 1 asistlik katkı verdi. 27 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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