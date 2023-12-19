BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier için flaş transfer iddiası! Geleceği merak ediliyordu
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve affedilen isimler arasında yer alan Valentin Rosier'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. 27 yaşındaki sağ bek için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:47 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:54
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Fransa'dan flaş transfer iddiası geldi.
lequotidiendusport.fr'da yer alan habere göre; siyah-beyazlıların deneyimli sağ beki Rosier, Fransız ekibi Nice'e transfer olabilir.
TAKAS İHTİMALİ GÜNDEMDE
Haberde, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Youcef Atal ile Valentin Rosier'in takas edilebileceğine vurgu yapıldı.
İki takım arasındaki müzakelerin olumlu devam ettiği ancak, çözülmeyi bekeleyen birçok nokta olduğu belirtildi.
Ayrıca iki futbolcunun da takımlarında çeşitli sebeplerle sorunlar yaşadığı aktarıldı.
Atal, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmış ve hakkında dava açılmıştı.
Beşiktaşlı Rosier ise performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 4 isim ile birlikte kadro dışı bırakılmış, ardından alınan yeni bir kararla takıma geri dönmüştü.
DAVANIN SONUCU BELİRLEYİCİ OLACAK
İki takımın henüz anlaşmaya varamadığı belirtilen haberde, Atal'ın 3 Ocak 2024'te görülecek davasından çıkacak sonucun transferde etkili olacağı ifade edildi.
Bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Rosier, takımına 1 asistlik katkı verdi. 27 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Atal ise 6 kez Nice formasını giydi ve 1 gol attı.
İki futbolcunun da güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
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