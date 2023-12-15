Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."
Beşiktaş'ta mevcut başkan Hasan Arat ve yönetiminin teknik direktör konusunda nasıl ilerleyecekleri merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda adı bir süredir teknik direktörlük noktasında öne çıkan Sergen Yalçın son noktayı koydu. İşte Yalçın'ın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ
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Yalçın, siyah-beyazlıların yeniden teknik direktörü olacağı iddialarına son noktayı koydu.
İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:
Allah Beşiktaş'ın yolunu açık etsin. Zor dönemleri var. Yeni yönetimin de yolu açık olsun. Rıza Hoca'ya destek verilmesi lazım.
Camianın kenetlenmesi lazım. Ama ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için kimseyle konuşmadım. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için konuşmayacağım çünkü takımın başında bir teknik direktör var. Ayıp olur.
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