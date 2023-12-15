Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:



Daha önce Fenerbahçe için bu soru soruldupunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır.