Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

Beşiktaş'ta mevcut başkan Hasan Arat ve yönetiminin teknik direktör konusunda nasıl ilerleyecekleri merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda adı bir süredir teknik direktörlük noktasında öne çıkan Sergen Yalçın son noktayı koydu. İşte Yalçın'ın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 17:44
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Milliyet'e konuştu.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

Yalçın, siyah-beyazlıların yeniden teknik direktörü olacağı iddialarına son noktayı koydu.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Daha önce Fenerbahçe için bu soru soruldupunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

Allah Beşiktaş'ın yolunu açık etsin. Zor dönemleri var. Yeni yönetimin de yolu açık olsun. Rıza Hoca'ya destek verilmesi lazım.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..."

Camianın kenetlenmesi lazım. Ama ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için kimseyle konuşmadım. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için konuşmayacağım çünkü takımın başında bir teknik direktör var. Ayıp olur.

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