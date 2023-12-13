TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Chelsea'den iki isme talip oldu!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'deki kötü gidişat nedeniyle kadroda radikal kararlar alan Beşiktaş yönetimi, 5 ismi kadro dışı bırakmıştı. Siyah-beyazlıların, Chelsea forması giyen iki isme talip olduğu iddia edildi. (BJK transfer haberleri)
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Sözleşmesi 2025'e kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sarr, bu sezon Chelsea'de süre bulamadı.
22 yaşındaki santrfor Broja ise Chelsea'de bu sezon 9 maçta süre buldu, sadece 1 gol atabildi.
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