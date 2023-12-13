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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Chelsea'den iki isme talip oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'deki kötü gidişat nedeniyle kadroda radikal kararlar alan Beşiktaş yönetimi, 5 ismi kadro dışı bırakmıştı. Siyah-beyazlıların, Chelsea forması giyen iki isme talip olduğu iddia edildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 16:08
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Chelsea'den iki isme talip oldu!

Ligdeki kötü gidişat sonrası 5 oyuncuyu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta, devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Chelsea'den iki isme talip oldu!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için Chelsea'den iki oyuncunun isminin geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Chelsea'den iki isme talip oldu!

Ada basını, Malang Sarr ve Armando Broja'nın temsilcilerinin Türkiye'den bir kulüple görüştüğünü iddia etti.

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