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Beşiktaş taraftarı Ankaragücü deplasmanında yer alabilecek

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Siyah beyazlı taraftarlar deplasman tribününde yer alabilecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 12:37
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Beşiktaş taraftarı Ankaragücü deplasmanında yer alabilecek

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler. Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı. Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

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