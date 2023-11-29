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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan sakatlık isyanı! "Bu kadarını görmedim"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık isyanında bulunan deneyimli hoca, "Bu kadar sakatlık görmedim. İlk defa yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 16:18 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 06:59
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan sakatlık isyanı! "Bu kadarını görmedim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık açıklamasında bulunan deneyimli hoca, "Bu kadar sakatlık görmedim. İlk defa yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER

RIZA ÇALIMBAY: Club Brugge maçını kazanmak için oynayacağız. Keşke iddiamız devam etseydi, çok daha güzel şeyler olabilirdi. Yapacağımız tek şey kalan maçları kazanmak. Lig maçlarını kazandık, bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Club Brugge kolay bir takım değil, grubun iyisi. Kolay olmayacak. Türkiye için kalan iki maçı kazanmak istiyoruz.

"SAKATLIKLARI AŞAMIYORUZ"

"Çok fazla söylemek istemiyorum ama 9-10 sakatımız var. Bu maçtan sonra Ankaragücü ve Fenerbahçe maçları var. Bu kadar sakat varken maçta bazı arkadaşları oynatmayacağız. Bunun için üzgünüm. Bizim kadro iyi ama bizi mahveden şey sakatlıklar. stoper yok, sol bek yok. Bunun için değişik bir takımla çıkmak durumundayız. Eksik olsak bile mağlubiyet için değil galibiyet için çıkıyoruz. Belli arkadaşların bazılarını oynatmak istemiyorum. Korkuyorum, tekrar başka sakatlıklar olabilir. Basın toplantısına gelirken bile doktor arkadaş sakatlık haberi verdi. Tek aşamadığımız şey sakatlık, onun dışında sorun yok. Çok iyi oyuncularımız var."

"BU KADAR SAKATLIK GÖRMEDİM"

"7-8 futbolcunun sakatlığı aynı yerden, bu bizden önce olan bir şey. Ben bu kadar sakatlık görmedim, ilk defa yaşıyorum. Nedeni ne, tam bilmiyorum. Ama bizden önce olan bir şey, tam bir şey diyemiyorum. Hocaları suçlayacak değilim. Aşırı yüklenme olabilir. Rachid Ghezzal, Başakşehir maçına girdi 5 dakika sonra çıktı. Bunları söylediğimizde insanlar mazeret sunduğumuzu düşünüyor. Altyapıdan oyuncu aldık, keşke daha da olsa ve alsak. Necip Uysal ve Omar Colley sağlam ama Necip cezalı. Umur Meraş listede yok, sol bek yazacak oyuncu yok. Bakhtiyor Zaynutdinov belki maskeyle oynayacak."

CENK TOSUN: İddiamızı devam ettirmek isterdik ama yine taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. 2 maçtır galip geliyoruz, bunu devam ettirmek istiyoruz.

Milli takım arasında çok iyi çalıştık. Bize yaradı diyebilirim. Takım içindeki konsantrasyon gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Bunu son 2 maçta gösterdiğimizi düşünüyorum.

"AMARTEY YİNE SAKATLANDI"

"Daniel Amartey biraz iyileşmişti ama az önce haberi geldi, kasığında problemi varmış. Genç oyuncuları bu tip maçlarda oynatmak riskli olabilir ama umarım bu şansları iyi değerlendirirler."

"RIZA HOCA HERKESİN ÇOK SAYGI DUYDUĞU BİR İSİM"

"Şenol Hoca ile Burak Hoca sezon başından beri bizimleydi. Rıza Hoca, herkesin çok saygı duyduğu bir isim. Beşiktaş'ın efsanesi. Son iki maçta biraz da olsa kıpırdamalar var. Daha da iyi olacağız. Sadece milli arada beraber çalıştık. Üç günde bir maç yapıyoruz, çok fazla idman da yapamadık. Daha çok çalıştıkça, daha iyi olacağız."

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