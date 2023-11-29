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Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK Club Brugge maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Belçika devi Club Brugge ile karşılaşacak Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:34 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:00
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Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK Club Brugge maçı hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, H Grubu 5. hafta müsabakasında Club Brugge'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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