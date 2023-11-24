Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı kahvaltıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Metin Keçeli'nin basın mensuplarına verdiği kahvaltıda açıklamalarda bulunan Adalı, "Ahmet Nur Çebi'nin desteğini görmedim, hissetmiyorum da. Sayın Çebi, Hasan Arat ve Fikret Orman ile kavgasına beni çekmesin. Bireysel desteklere hiç ihtiyacım yok." diye konuştu.

Projelerinden emin olmadıkça açıklamayacağını belirten Adalı, "Bugün yapacağım ziyaretlerimin tamamı açıklayacağımız projelerle ilgili. Ben ilk gün de söyledim, hayali projelerle insanları, camiayı başka bir hayale sürüklerim. Böyle bir şeyi yapmam, karakterim bu değil. Ayakları yere basmadıkça; finansmanı nasıl sağlanacak, hangi sürede bitecek, geri gelişi ne zaman olacak, bunlardan dört dörtlük emin olmadıkça hiçbir proje açıklamam. Yoksa 80-85'e yakın hazır projemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

YURT DIŞINDA BİR SCOUT EKİBİ KURACAĞIZ

Yurt dışında bir oyuncu izleme (scout) ağı kuracaklarını anlatan Adalı, "Transferlerde Mehmet Hoca çalışıyor. Mevcut çok iyi bir scout ekibimiz var, oraya eklemelerle scout ekibini daha da güçlendirip, bunun yanında yurt dışında da bir scout ekibi oluşturacağız. İzlediğimiz ve transfer etmek istediğimiz futbolcuların raporlarını her iki taraftan alıp karşılaştırıp hata payını sıfıra çekmek istiyoruz. Şu andaki futbol takmımızın maliyeti 80-85 milyon avrolarda. Bir şekilde bu takımı yukarı çıkaracağız. Devre arasında maliyeti olacak futbolcularla yollarımızı ayıracağız. Bu maliyete katlanacağız. Bu maliyete aldığımız 2-3 oyuncuyla takımı bir an önce yukarı taşıyıp en azından gelecek sene başında 85-86 milyon avroluk yükü sırtımızdan atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'A CEVAP VERDİ

Diğer başkan adayı Hasan Arat ile ilgili konuşan Adalı, "Buyursun gelsin basketbola baksın, anonim şirkete baksın. Bildiği, anladığı işler. Aynı teklifi ben de yaptım. Buyursun, gelsin o olsun dedim. Hasan beyi 45 senedir tanırım. Hasan bey abimdir, saygısızlık yapmam. Bir sene boyunca 'seçime beraber girelim, beraber yürüyelim, sen gel futbol kısmına bak' diye söyledi ama her seferinde de herhangi bir yönetimde görev almak istemiyorum, eğer camiam isterse direkt aday olmak istediğimi söyledim. Bir sene içinde 5-6 defadan fazla görüştük. 'Serdal Bey çok iyi insan, bu başkanlığı çok hak ediyor, çok faydalı başkan olur, yönetici olur' şeklindeki güzel sözleri için teşekkür ediyorum ama ne zaman ki aday oldum, 'matruşka' benzetmesinin içine girdiler. O noktada da 'iyi ki aday olmuşum' dedim. Açıkçası geçen bir senelik sürede Hasan beyin tekliflerine hayır dediğim için şu anda kendimi iyi hissediyorum. Demek ki samimi değilmiş." dedi.

Metin Keçeli'yi listesine almasına da değinen Adalı, "Metin abi ile birbirimize 2011, 2012'lerden sözümüz var. Teşekkür ediyorum, bu sefer beni kırmadı. Yeni bir yönetim olacak. Ben çok ders aldım yönetim kuruluna girdiğimde. Metin abi, Orhan Saka abi, Fahrettin Curoğlu gibi isimlerin yanında yetiştim. Beşiktaş terbiyesiyle büyüdüm. Yönetime yeni girecek arkadaşlar da eminim Metin abinin tavsiyelerini dinlerler." diye konuştu.