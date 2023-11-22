Adalı: Sponsor buluruz, yoksa cebimizden veririz

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, dernekleri gezmeye devam ediyor. Adalı, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Futbol takımını ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunun için de sponsor bulmak gerekiyorsa sponsor bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa vereceğiz" dedi.

BAŞIMIZ EĞİLMEYECEK

Adalı şöyle devam etti: "Göreve geldiğimizde önceliği futbol takımına vereceğiz. Neden olağanüstü kongreye gittik? Futbol takımı bu halde diye. Futbol takımını düzeltirsek gelirlerimizi de arttıracağız. Yeni nesilde Beşiktaşlı oranı düşüyor. İlk yapmamız gereken buna çözüm bulmak. Hiçbir Beşiktaşl'ının başını önüne eğdirmeyeceğiz"

YENİ TESİSİMİZİN ADI SERPİL HAMDİ TÜZÜN

Adalı, Beşiktaş futbol akademisi için yeni bir tesis inşa edeceklerini ifade ederek, "Bu tesisin adını en çok hak edene vereceğiz. O tesise de Serpil Hamdi Tüzün'ün adını vereceğiz. Bu projenin gerekirse kulüpten olan alacaklarım kullanılarak yapılması yönündeki talebimi eski yönetime iletmiştim ancak görünen o ki bunu yapmak yeni dönemde bize nasip olacak" dedi.

BEN KİMSENİN DEVAMI DEĞİLİM

Başkan adayı Serdal Adalı, sosyal medyada ortaya atılan "Şu yönetimin, bu kişilerin devamı" yorumlarına sert tepki gösterdi. Adalı, "Ben kimsenin devamı değilim. Ben Serdal Adalı'yım. Bu yakıştırmayı bana kimseye yapamaz. Hangi yönetim, 'gel bir omuz at' dediyse oraya da gittim yardıma. Böyle bir yakıştırmaya üzülüyorum" diye konuştu.