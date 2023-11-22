Haberler Beşiktaş Adalı: Sponsor buluruz, yoksa cebimizden veririz

Adalı: Sponsor buluruz, yoksa cebimizden veririz

Serdal Adalı, “Futbol takımımızı ayağa kaldırmak için bütün imkanlarımız hazır” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adalı: Sponsor buluruz, yoksa cebimizden veririz

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, dernekleri gezmeye devam ediyor. Adalı, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Futbol takımını ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunun için de sponsor bulmak gerekiyorsa sponsor bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa vereceğiz" dedi.

BAŞIMIZ EĞİLMEYECEK

Adalı şöyle devam etti: "Göreve geldiğimizde önceliği futbol takımına vereceğiz. Neden olağanüstü kongreye gittik? Futbol takımı bu halde diye. Futbol takımını düzeltirsek gelirlerimizi de arttıracağız. Yeni nesilde Beşiktaşlı oranı düşüyor. İlk yapmamız gereken buna çözüm bulmak. Hiçbir Beşiktaşl'ının başını önüne eğdirmeyeceğiz"

YENİ TESİSİMİZİN ADI SERPİL HAMDİ TÜZÜN

Adalı, Beşiktaş futbol akademisi için yeni bir tesis inşa edeceklerini ifade ederek, "Bu tesisin adını en çok hak edene vereceğiz. O tesise de Serpil Hamdi Tüzün'ün adını vereceğiz. Bu projenin gerekirse kulüpten olan alacaklarım kullanılarak yapılması yönündeki talebimi eski yönetime iletmiştim ancak görünen o ki bunu yapmak yeni dönemde bize nasip olacak" dedi.

BEN KİMSENİN DEVAMI DEĞİLİM

Başkan adayı Serdal Adalı, sosyal medyada ortaya atılan "Şu yönetimin, bu kişilerin devamı" yorumlarına sert tepki gösterdi. Adalı, "Ben kimsenin devamı değilim. Ben Serdal Adalı'yım. Bu yakıştırmayı bana kimseye yapamaz. Hangi yönetim, 'gel bir omuz at' dediyse oraya da gittim yardıma. Böyle bir yakıştırmaya üzülüyorum" diye konuştu.

DİĞER
Euro 2024’e katılan ülkeler || Avrupa Şampiyonası Euro 2024’e hangi ülkeler katılıyor, gruptan kimler lider çıktı?
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı
Aslan'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...
Ferdi devlerin kıskacında! Galler maçında izlendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar'a sürpriz talip!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu...
22 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Süper Loto çekildi! (21 Kasım)
Steam'de TL'den dolara geçildi, fiyatlar uçtu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" 07:36
Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" 07:31
"Her şey bu bayrak için" "Her şey bu bayrak için" 01:48
Bakasetas’tan füze Bakasetas’tan füze 01:47
Ümitler 2-0 kazandı Ümitler 2-0 kazandı 01:46
İlk defa gol attık İlk defa gol attık 01:44
Daha Eski
Savaşçı Bardakcı Savaşçı Bardakcı 01:44
Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız maça damga vurdu Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız maça damga vurdu 01:43
Samet: Mutluyuz Samet: Mutluyuz 01:43
Bakan Bak destekledi Bakan Bak destekledi 01:42
Uğurcan Çakır sakatlandı Uğurcan Çakır sakatlandı 01:41
Liderlik yakıştı Liderlik yakıştı 01:40