Sezon başında Milan'dan transfer olan ancak bekleneni veremeyen Ante Rebic, son dönemde oyununu yukarı çekmeye başladı. Son 3 karşılaşmada 3 asist yaparak skor yüküne büyük destek veren Hırvat futbolcunun Başakşehir'i deviren golde yaptığı muhteşem asist ve harika oyunu, İtalya'yı da salladı. Pianetamilan sitesinin "Beşiktaşlı Ante Rebic yanıyor" manşeti ile verdiği haberde, 30 yaşındaki oyuncunun yükselen grafiğine vurgu yapıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Ante Rebic geçtiğimiz haftalarda dönemin teknik sorumlusu Burak Yılmaz tarafından idmandan kovulmuştu. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayı gibi erken bir tarihte Türk kulübüne veda edilebileceği konuşuluyordu. Ancak Hırvat oyuncu, yapılan yorumlara sert bir şekilde yanıt vermesini bildi. Son 3 maçta performansını yukarı çıkardı. Başakşehir maçında harika bir asist yaptı. Kalitesini hatırlatmasını da bildi."

Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Rebic'in sonraki satışından İtalya ekibi Milan'a yüzde 20 pay verecek.