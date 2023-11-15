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Kara Kartal’da 2 hazırlık maçı
Beşiktaş, milli arada biri Onursal Başkan merhum Süleyman Seba'nın anısına olmak üzere Sakarya ile, ardından da İstanbulspor'la iki hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlıların hazırlık maçı programı şöyle: 19 Kasım Pazar (Saat 15.00) Sakaryaspor – Beşiktaş (Sakarya Atatürk Stadı) / 22 Kasım Çarşamba (Saat 14.00) Beşiktaş – İstanbulspor (Nevzat Demir Tesisleri)
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