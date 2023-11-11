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Rıza Çalımbay Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay takımla ilk antrenmanına çıktı. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 19:53
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Rıza Çalımbay Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın başında ilk idmanına çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya geldi. Çebi, "İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim" dedi.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk antrenmanına çıktı. Başkan Çebi, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü ilk idmanda yalnız bırakmadı.

Antrenman öncesi bir süre sohbet ettiği Çalımbay'a başarılar dileyen Çebi, ardından siyah-beyazlı takımın idmanını izledi.

Rıza Çalımbay'ın siyah-beyazlı camiaya şans getirmesini temenni eden Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum. İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim. Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun."

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Başakşehir FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan siyah-beyazlılar, idmanda kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de kenardan takip etti.

Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 16.00'da Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek.

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