Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta başkanlığa aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Adalı, "Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 20:55 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 21:06
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması!

Beşiktaş'ta 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda başkan adaylığı için ismi geçenler arasında Serdal Adalı da yer almaktaydı. Adalı, adaylıkla ilgili açıklama yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Adalı, "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu." ifadelerini kullandı.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Okan Buruk iki dünya yıldızının biletini kesti
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
Anadolu Efes - Zalgiris | CANLI
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Bodo Glimt | CANLI
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Süper Loto çekildi! (9 Kasım)
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? 21:16
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 21:14
Beşiktaş'ta o isimden adaylık açıklaması! Beşiktaş'ta o isimden adaylık açıklaması! 20:55
Beşiktaş'ta Aboubakar kadrodan çıkarıldı! Beşiktaş'ta Aboubakar kadrodan çıkarıldı! 20:47
Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! 20:44
Beşiktaş'ta ilk 11'de sürpriz değişiklik! Beşiktaş'ta ilk 11'de sürpriz değişiklik! 20:43
Daha Eski
Potanın Perileri farklı kazandı! Potanın Perileri farklı kazandı! 20:37
Fırtına Konyaspor maçına hazır! Fırtına Konyaspor maçına hazır! 20:23
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! 20:14
Vukas: Bugün galibiyet almak zorundayız! Vukas: Bugün galibiyet almak zorundayız! 20:06
Trabzonspor PDFK'ya sevk edildi! Trabzonspor PDFK'ya sevk edildi! 19:29
"Hata yapmanın hakemler için bir bedeli yok!" "Hata yapmanın hakemler için bir bedeli yok!" 19:02