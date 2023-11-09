Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması!

Beşiktaş'ta 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda başkan adaylığı için ismi geçenler arasında Serdal Adalı da yer almaktaydı. Adalı, adaylıkla ilgili açıklama yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Adalı, "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu." ifadelerini kullandı.