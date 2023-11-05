Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal Antalya semalarında! İşte Burak Yılmaz'ın ilk 11 tercihi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal Antalya semalarında! İşte Burak Yılmaz'ın ilk 11 tercihi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Art arda galibiyetler alıp çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda kritik Antalyaspor müsabakası öncesi teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın ilk 11'i belli oldu. İşte genç antrenörün Antalyaspor maçında sahaya süreceği kadro.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal Antalya semalarında! İşte Burak Yılmaz'ın ilk 11 tercihi

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Bitexen Antalyaspor maçına çevrildi. Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş, geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlarken; üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puan toplayabildi. Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de 3'te 2 yapan siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini yenerek çıkışı yakalamak ve Bodo maçı öncesi moral bulmak istiyor.

DIŞ SAHADA KAYIP

Lugano yenilgisinin ardından teknik direktörü istifa eden, yönetimi de olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlılarda takım Burak Yılmaz'a emanet edildi. Genç teknik adam bu periyotta ligde İstanbulspor ve Gaziantep'i aynı sonuçla 2-0 mağlup ederken, ezeli rakibi Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda 2 galibiyet (Karagümrük ve Konya), 3 mağlubiyet (Trabzon, Adana Demir ve G.Saray) alan Kara Kartal, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Beşiktaş, bu keskin virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

ABOUBAKAR GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş, Antalya'ya 7 oyuncusundan yoksun gitti. Siyah-beyazlıların Antalya kafilesinde hastalığı devam eden Vincent Aboubakar'ın yanı sıra; Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Omar Colley, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan yer almadı. G.antep maçınna kırmızı kart gördüğü için cezalı olan Amir Hadziahmetovic de Antalya'ya götürülmedi.

TAYYİP TALHA'YA MORAL

Beşiktaş'ta uzun zamandır sakat olan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş süreci yaklaştığı için takımla birlikte Antalya'ya götürüldüğü fakat maç kadrosunda yer almayacağı ifade edildi. Genç oyuncunun, Burak Yılmaz'ın talebi üzerine siyah-beyazlı kafileye dahil edildiği öğrenildi.

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER

Siyah-beyazlılar, Antalya'ya özel uçakla gitti. Kafilede, 23 kişilik futbolcu kadrosu dışında Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yöneticilerden Seyit Ateş ve Bilgihan Sürmen de yer aldı.

U17 VE U19'LAR ÜÇER PUANI KAPTI

Beşiktaş U17 ve U19 takımları haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, EMS Yapı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen Kartalar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Kerem Katranlı ve Enes Cinemre (2) kaydettiler. Beşiktaş Artaş U-19 Takımı da Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Muhammed Eren ile Serkan Emrecan Terzi'den geldi

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bahktiyor, Salih, Gedson, Rashica, Chamberlain, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan, Erdal, Saric, Streek, Safuri, Larsson, Buksa

DİĞER
Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! "Parmaksız oyuncu aranıyordu…"
Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da o ismin bileti kesildi!
Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması! "Kararımı..."
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | ❗ 5 Kasım 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:09
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:09
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 01:09
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:08
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:00
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 00:44
Daha Eski
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! 00:21
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:21
Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! 00:21
Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! 00:21
Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... 00:21
Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! 00:21