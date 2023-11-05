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Antalyaspor 3 - 2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor'un konuğu oldu. Kara Kartal maçta 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve müsakabadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 21:21
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Antalyaspor 3 - 2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadele Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş'ta 45+2. dakikada Cenk Tosun açtı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor ise 47. dakikada Saric'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Akdeniz ekibi 50. dakikada Jehezkel'in golüyle maçta 2-1 öne geçerken, 57. dakikada yine Jehezkel'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

80. dakikada Muleka'nın attığı gol geri dönmeye yetmedi ve Kara Kartal maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Antalyaspor deplasmanında umduğunu bulamayan Beşiktaş bu skorla 19 puanda kaldı.

Nuri Şahin'in ekibi ise puanını 15'e yükseltti.

KARTAL SÜPER LİG'DE 4. YENİLGİSİNİ ALDI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrarı sağlayamayan Kara Kartal, Antalyaspor maçında aldığı mağlubiyetle 4. yenilgisini aldı.

Beşiktaş 12. haftada evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

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