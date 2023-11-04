Güneş'in enerjisi bitmiş!

Beşiktaş Başkanı Çebi, Şenol Güneş'in istifa sürecini, "'Şenol Güneş 'Gitmem lazım artık enerjim yok ama kaçan adam da olmak istemiyorum' dedi ve gitti. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz, ne yapacaksınız. Burak Yılmaz Temmuz'dan bu yana takımla birlikteydi ve oyuncuları en iyi o tanıyordu, onunla devam kararı aldık. Futbolculardan 'Burak Yılmaz'la devam etmek istiyoruz' diye bir talep gelmedi, zaten biz de öyle bir şey sormadık. Rıza hoca diyorlar ama Rıza hoca futbolcuları daha mı iyi tanıyordu" dedi.

"BİRİLERİNİN İSTİFA ETMESİ GEREKİYORDU"

Lugano maçından sonra Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Şenol Güneş, istifa nedenini açıkladı. Tivibuspor'a konuşan Güneş, "Neden istifa ettiniz?" sorusunu "Birilerinin istifa etmesi gerekiyordu" diye yanıtladı. Şenol Güneş, "Taraftar sizin istifanızı istemiyordu" sözlerine ise karşılık vermezken, istifası hakkında resmi bir açıklama yapmayacağını duyurdu.