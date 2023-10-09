Yılmaz’dan 3 değişiklik

Teknik adamlık kariyerinin ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, Lugano maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Colley yerine Amartey'i görevlendiren Yılmaz, sakatlığı bulunan Masuaku'nun yokluğunda Zaynutdinov'a şans verdi. Cenk'in yerine de Muleka'yı oyuna sürdü.

TAYFUR İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın bu sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl ilk kez kadroda yer aldı. Lugano mücadelesinde yedek soyunan Tayfur; Trabzon, Kayseri ve Konya maçlarında kadroya dahil edilmemişti. Tayfur, Adana Demir maçında da statü gereği görev alamamıştı.