Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

Başkan Çebi, dün resmi siteden açıklanan istifa ve kongre kararlarının ardından Ümraniye Tesisleri'ne gitti. Burada futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşan Şenol Güneş'le bir araya gelen Başkan Çebi, tecrübeli teknik adamla vedalaştıktan sonra tesislerden çıktı ve stattaki ofisine geçti.