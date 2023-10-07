Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

Başkan Çebi, dün resmi siteden açıklanan istifa ve kongre kararlarının ardından Ümraniye Tesisleri'ne gitti. Burada futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşan Şenol Güneş'le bir araya gelen Başkan Çebi, tecrübeli teknik adamla vedalaştıktan sonra tesislerden çıktı ve stattaki ofisine geçti.
FİKRET ORMAN: İHTİYAÇ OLURSA ORDAYIM
Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, dünkü gelişmelerin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Fikret Orman, "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orda olurum" cevabını verdi.
HASAN ARAT: TÜM BEŞİKTAŞLILARIN YOLU
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul için ilk aday Hasan Arat oldu. Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur" açıklamasını yaptı. Arat, 16 Eylül'de bir sonraki seçimde aday olacağını duyurmuştu.