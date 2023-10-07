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Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Lugano'ya kaybetmisinin ardından seçimli olağanüstü genel kuruluna gitmeye karar verdi. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kongrede aday olup olmayacağı tartışılırken, ailesi ile yakın çevresinden aday olmaması yönünde görüş gelmesi üzerine baskıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Çebi'nin bu yüzden kararını ilerleyen günlerde vermesi bekleniliyor. İşte seçime gidecek olan Beşiktaş'ın başkan adayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

Başkan Çebi, dün resmi siteden açıklanan istifa ve kongre kararlarının ardından Ümraniye Tesisleri'ne gitti. Burada futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşan Şenol Güneş'le bir araya gelen Başkan Çebi, tecrübeli teknik adamla vedalaştıktan sonra tesislerden çıktı ve stattaki ofisine geçti.

Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

FİKRET ORMAN: İHTİYAÇ OLURSA ORDAYIM

Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, dünkü gelişmelerin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Fikret Orman, "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orda olurum" cevabını verdi.

Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

HASAN ARAT: TÜM BEŞİKTAŞLILARIN YOLU

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul için ilk aday Hasan Arat oldu. Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur" açıklamasını yaptı. Arat, 16 Eylül'de bir sonraki seçimde aday olacağını duyurmuştu.

Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

YILDIRIM DEMİRÖREN SOĞUK BAKMIYOR

Olağanüstü kongre kararının açıklanması sonrası, Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in adaylık konusunda kurmaylarıyla görüşmeye başladığı ifade edildi. Demirören'in, yakın çevresine de adaylığa sıcak baktığını bildirerek hazırlıklara başlayacağı ve kısa bir süre içinde nihai kararını vereceği bildirildi.

Beşiktaş'ta başkan adayları netleşiyor! İşte o isimler

TEVFİK YAMANTÜRK: NET TARİH BEKLİYOR

Beşiktaş için başkan adaylığını açıklayan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün aday olup olmayacağı merak ediliyor. Yamantürk'ün aday olabilmesi için belirlenecek seçim tarihinden 30 gün önce tüzük gereği divan kurulu başkanlığından istifa etmesi gerekiyor. Eğer seçim tarihi 30 günden kısa bir sürede yapılacaksa Yamantürk'ün aday olma şansı olmuyor.

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