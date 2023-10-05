Beşiktaş 2 - 3 Lugano (GENİŞ ÖZET İZLE)

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu ikinci maçında İsviçre'nin Lugano takımını evinde konuk etti.
Siyah-beyazlılar, 38. dakikada Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, ikinci yarıda farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar, 52. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
61. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
81. dakikada konuk takım, Ignacio Aliseda ile farkı bire indirdi. 87. dakikada Shkelqim Vladi skora dengeyi getirdi.
Lugano, 90. dakikada Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti. Mücadele İsviçre ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.