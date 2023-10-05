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Beşiktaş 2 - 3 Lugano (GENİŞ ÖZET İZLE)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, D Grubu ikinci maçında evinde ağırladığı Lugano'yla 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların gollerini Vincent Aboubakar kaydetti. Kartal, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 21:46
Beşiktaş 2 - 3 Lugano (GENİŞ ÖZET İZLE)

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu ikinci maçında İsviçre'nin Lugano takımını evinde konuk etti.

Siyah-beyazlılar, 38. dakikada Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarıda farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar, 52. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

61. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

81. dakikada konuk takım, Ignacio Aliseda ile farkı bire indirdi. 87. dakikada Shkelqim Vladi skora dengeyi getirdi.

Lugano, 90. dakikada Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti. Mücadele İsviçre ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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