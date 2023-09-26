Haberler Beşiktaş Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi

Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, hakkındaki tartışmaları bitirdi. Sakatlık geçmişi nedeniyle transferi için olumsuz yorumlar yapılan İngiliz yıldız, Kayserispor karşısında maçın adamı olup isminin üstündeki soru işaretlerini sildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade- Chamberlain, ilk 11'de sahaya çıktığı Kayserispor karşılaşmasında attığı gol ve performansıyla alkış topladı. Sakatlık geçmişi nedeniyle transferi bir hayli tartışma yaratan, 4 gün beklediği İstanbul'da tüm testlerinin temiz çıkması sonrası imzayı atan İngiliz yıldızın durumu merak konusuydu.

Milli aradan sonra 11'de başlaması beklenirken Trabzonspor maçında süre alamayan, Club Brugge ile oynanan mücadelede ise sadece 6 dakika sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, sonunda istediğine kavuştu ve Kayserispor'a karşı as kadroya girdi.

Sabah'ın haberine göre; Gedson Fernandes'in yokluğunu hiç aratmayan 30 yaşındaki oyuncu, taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.

GÜNEŞ'IN 'SABIRLI OL' MESAJI YERİNİ BULDU

Teknik direktör Şenol Güneş milli ara sonrası Chamberlain için aceleci davranmazken, C.Brugge maçı öncesi, "Sabırlı ol, tam anlamıyla hazır olduğunu gördüğümde sana şans vereceğim" diyerek öğrencisini motive etmişti. Önceki gün Beşiktaş Park'ta siyah-beyazlıları mest eden başarılı futbolcu "Oynadıkça daha da iyi olacağım" diyerek camiaya mesaj gönderdi.

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