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Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Şenol Güneş'in Kayserispor maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu kritik mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte karşılaşma öncesi detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş yeni seri peşinde! İşte Şenol Güneş'in Kayserispor maçı 11'i

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak Mondihome Kayserispor maçına çevrildi. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan toplarken. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puanla girdi. Kara Kartal bu maçta 3 puan alarak, yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor.

KADRODA REVİZYON YAPILACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bugünkü maç kadrosunda önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Amir'in kulübeye çekilmesi bekleniyor. Amir gibi Salih Uçan'ın yerine de Chamberlain'in başlama düdüğüyle sahada olması bekleniyor. 3 sarı kartı bulunan Rosier'in yerine de Onur'un maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Brugge maçında Amartey geçerli not alamayan Ganalı oyuncunun yerine Necip Uysal'ın forma giyebileceği belirtildi. Rachid Ghezzal'ın da bugükü maça 11'de başlaması bekleniyor.

55'İNCİ RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayseri kazandı, 9 maç berabere bitti. Beşiktaş 92 gol atarken, Kayseri 56 gol buldu.

PARTNERLER BULUŞUYOR

Beşiktaş'ta bu akşam takımın en skorer isimleri birlikte sahaya çıkacak. Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un, Kayserispor maçında birlikte 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor. İkili bu sezon ilk kez başlama düdüğüyle birlikte sahada olacak.

İSTANBUL'DA FARK ATTI

Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet aldı. Siyah-beyazlıların ev sahibi olduğu maçların 3'ü berabere biterken, 2'sini Kayserispor kazandı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 61 gol kaydederken, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI SKOR 4-0

Beşiktaş, 2015-16'da Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayseri ise 2006-07'de evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında İstanbul'da oynanan maçları Beşiktaş 4-2 kazandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Necip, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Attamah, Uzodimma, Karimi, Ackah, Ramazan, Mane, Gökhan, Thiam

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