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Beşiktaş Token’da geri sayım

Beşiktaş Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu, "Beşiktaş Token"ı hayata geçirmek için anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Token, 26 Eylül Salı gününden itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak. Beşiktaş Token, taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacak. Paribu kullanıcıları, hesaplarındaki lira bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş Token’da geri sayım
Beşiktaş Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu, "Beşiktaş Token"ı hayata geçirmek için anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Token, 26 Eylül Salı gününden itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak. Beşiktaş Token, taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacak. Paribu kullanıcıları, hesaplarındaki lira bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek.
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