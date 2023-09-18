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Mehmet Özdilek'in Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumları

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlıların ağır yenilgisini Mehmet Özdilek değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:16
Mehmet Özdilek'in Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor deplasmanında rakibi karşısında 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların puansız geçtiği müsabakanın ardından Mehmet Özdilek yorumlarda bulundu.

MASUAKU NEDEN OYNAMADI

"Milli maç dönüşleri sıkıntı yaratabiliyor bazı takımlara. Sivas maçında Beşiktaş'ın oyun içindeki oyunu yönlendiren oyuncusu Chamberlain'di. Aboubakar, Beşiktaş'ı bugüne kadar sürükleyen oyuncuydu bu akşama kadar ama 11'de değildi. İki tane kanat bekinin çok etkili olmasının ekmeğini çok yedi Beşiktaş, Masuaku ve Rosier'in. Dışarıdan konuşmak kolay ama Masuaku, milli takımında oynamış ama neden oynamadı onu bilmiyoruz."

TRABZONSPOR'UN SERTLİĞİNE CEVAP VEREMEDİ

"Sıkışan oyunlarda Beşiktaş kilidi açabildi bir şekilde hem Avrupa'da hem de ligde. Bu kadar kora kor oynadığı bir maçı ilk kez izledik bu sezon Beşiktaş'ın. Trabzonspor da 4 maçlık periyodun en iyi maçını oynadı, Beşiktaş, Trabzonspor'un sertliğine cevap veremedi."

CENK TOSUN, ANTE REBIC VE MILLOT RASHICA'NIN PERFORMANSI DÜŞÜK KALDI

"Cenk, Rebic, Rashica'nın performansı düşük kaldı. Amir ve Gedson performansı dalgalanmayan iki oyuncu ama üçüncüyü hep arıyor Beşiktaş. Oyun gidişatı onu gösterdi."

"Onur'a haksızlık yapmayalım eksiklik neredeyse orada oynuyor. Sol bekte başladı, ileride oynadı, geride oynadı. İkinci yarıda Aboubakar, Masuaku ve Muleka'nın girişleri hareketlendirdi ama Beşiktaş'ın oynatan oyuncu eksikliğini gördük bugün."

TRABZONSPOR HAKETTİ VE KAZANDI

"Golü yedikten sonra bireysel ve takım anlamında hataların ortaya çıktığını gördük. Trezeguet'in oyuna girdikten sonra arkadaki boşlukları değerlendirdiğini gördük. Trabzonspor hak etti ve kazandı diyebiliriz çok rahatlıkla."

HOCA ABOUBAKAR İLE KONUŞMUŞTUR

"Hoca kesin Aboubakar'la konuşmuştur. Oynamamasında bir neden vardır. Beşiktaş'ın geriden oyun kurarak çıkmasına en çok katkı veren oyuncu da Masuaku'dur. O da 11'de başlamadı."

Beşiktaş'ın yedek kulübesinin sahadaki 11'in daha önünde olduğunu dile getiren eski futbolcu, "Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakarken bir de yedeklere bakıyorsunuz. Kulübe, sahanın çok önünde olarak göründü. Hazır olmamaları nedeniyle yedek olmaları çok doğru değil" açıklamasını yaptı.

ORTA SAHA YETERLİ DEĞİL

"Salih, Amir ve Gedson orta sahası yeterli değil. Gol yükünü sadece Aboubakar'a bırakamazsınız. Orta sahadan skora katkı, kanatlardan skora katkı beklersiniz. Üretemezseniz olmaz. Bugün itibarı ile Gedson haricinde rakip ceza sahasına girme denemesi yapan olmadı. Salih, Gedson'un bir gerisinde, ondan beklenir ama o da girmedi."

ADAPTASYON SORUNU BU KADAR ÇOK OLMAZ

"Beşiktaş üç kupada bu orta sahayla gidebilir mi? Gitmez. Çeşitliliğinizi daha fazla yapmalısınız. Beşiktaş'ın yaptığı transferleri hala göremedik. Çok uzun zaman oldu. Sezon başı göremedik ama hala göremedik. Adaptasyon sorunu bu kadar çok olmaz. Yeni oyuncuyu oynatmadan adapte edemezsiniz." açıklamasını yaptı.

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