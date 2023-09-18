Dernek kulüp oldu

Beşiktaş'ta 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük, bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi. Kanun gereği eski tüzükte kulüp için kullanılan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi.
Beşiktaş'ta7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük, bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi. Kanun gereği eski tüzükte kulüp için kullanılan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi.