Haberler Beşiktaş Aday olacak

Aday olacak

Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, toplantıda Ahmet Tokdil'in konuşmasını tebrik etti ve "En son Ahmet Tokdil'in konuşması hepimize mesaj olsun; Birlik ve beraberlik, güzellik, saygı ve sevgi. Birbirimizi sevelim diyor. Ama gördüğüm kadarıyla ilk seçimde galiba karşımda aday olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Aday olacak
Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, toplantıda Ahmet Tokdil'in konuşmasını tebrik etti ve "En son Ahmet Tokdil'in konuşması hepimize mesaj olsun; Birlik ve beraberlik, güzellik, saygı ve sevgi. Birbirimizi sevelim diyor. Ama gördüğüm kadarıyla ilk seçimde galiba karşımda aday olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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