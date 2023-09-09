Dokuz canlı Kara Kartal

Beşiktaş, yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde tamamladı ve şu ana kadar 7'si yabancı 2'si yerli olmak üzere toplam 9 futbolcuya imza attırdı. Siyah-beyazlılar yerli yıldızlar Emrecan Bulut ve Tayfur Bingöl dışında, yabancı oyuncu olarak kadrosunu Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxalade-Chamberlain ve son olarak Eric Bailly ile güçlendirdi. Onana'yı Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euro karşılığında 4 yıllığına transfer eden siyah-beyazlı ekip, Amartey için de Leicester City'le anlaştı.

EN PAHALISI RASHICA

Siyah-beyazlılar, Milan'da eski günlerinden uzak kalan Rebic'i de 280 bin euro imza parasının yanı sıra her sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret karşılığında 2 yıllığına renklerine bağ ladı. Geçen sezon Galatasaray forması giyen Rashica'yı, Norwich City'den 5 milyon 250 bin euro bedelle 4 yıllığına transfer eden siyah-beyazlılar, Chamberlain'i de 1 milyon 500 bin avro ve her sezon için 2 milyon 500 bin euro karşılığında 3 yıllığına Beşiktaşlı yaptı. Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı son isim ise Manchester United'dan Eric Bailly oldu.