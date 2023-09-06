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Beşiktaş Park Stadyumu 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine aday gösterildi!

Son dakika haberi: TFF, Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finallerine aday gösterildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 11:59 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 12:04
Beşiktaş Park Stadyumu 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine aday gösterildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 5 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir."

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