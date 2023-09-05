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Evine hoş geldin Tayfur Bingöl

Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl’ü bonservisiyle renklerine kattı. 30 yaşındaki oyuncu sağ bek ve sağ kanatta görev yapıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Evine hoş geldin Tayfur Bingöl

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Tayfur Bingöl'ün kalıcı transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sağ bek ve sağ kanatta görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta 34 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Profesyonel kariyerinde 360 maçta görev yapan Tayfur, bu periyotta rakip fileleri 57 kez havalandırırken, 45 de asist yaptı ve toplamda 102 gole etki etti. Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle renklerine kattı. 30 yaşındaki oyuncu sağ bek ve sağ kanatta görev yapıyor.

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