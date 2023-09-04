Beşiktaş taraftarı transfere tepkili!

Beşiktaş yönetimi, stoper takviyesi için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, Eric Bailly hamlesi taraftarın tepkisine yol açtı.

Manchester United'dan bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, Eric Bailly'ye 2+1 yıllık sözleime ve sezon başına 2.5 milyon euro maaş teklif etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı yönetimin bu hamlesinin ardından sosyal medyada harekete geçti. Eric Bailly'nin çok sık sakatlık sorunu yaşadığını vurgulayan taraftarlar, #Baillyİstemiyoruz etiketi ile yönetime seslendi.